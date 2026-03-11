EXPOSITION CHEMINEMENT EN NOUVELLE ZÉLANDE MÉDIATHÈQUE Fonsorbes

EXPOSITION CHEMINEMENT EN NOUVELLE ZÉLANDE

MÉDIATHÈQUE Impasse du Trepade Fonsorbes Haute-Garonne

Début : 2026-05-05

fin : 2026-06-27

2026-05-05

La ville de Fonsorbes participe une nouvelle fois au festival Mai Photographique organisé par l’association Images en Banlieue Ouest .

Jonathan Gillaux est un artiste fonsorbais parti un an et demi en Nouvelle-Zélande où il a parcouru le Te Araroa, sentier de 3 000 km traversant le pays du nord au sud.

Il raconte qu’au fil des pas, paysages grandioses et rencontres imprévues ont façonné une expérience à la fois physique et introspective.

Cette série photographique retranscrit la surprise constante du voyage panoramas surgis sans prévenir, visages croisés en chemin, instants suspendus. Une marche dans un monde à part, entre réalité brute et sensation d’étrangeté.

Tout public Entrée gratuite Aux heures d’ouverture

Renseignements auprès du service culturel .

+33 5 61 76 35 66

English :

The town of Fonsorbes is once again taking part in the Mai Photographique festival organized by the Images en Banlieue Ouest association.

