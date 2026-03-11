EXPOSITION CHEMINEMENT EN NOUVELLE ZÉLANDE MÉDIATHÈQUE Fonsorbes
MÉDIATHÈQUE Impasse du Trepade Fonsorbes Haute-Garonne
Début : 2026-05-05
fin : 2026-06-27
2026-05-05
La ville de Fonsorbes participe une nouvelle fois au festival Mai Photographique organisé par l’association Images en Banlieue Ouest .
Jonathan Gillaux est un artiste fonsorbais parti un an et demi en Nouvelle-Zélande où il a parcouru le Te Araroa, sentier de 3 000 km traversant le pays du nord au sud.
Il raconte qu’au fil des pas, paysages grandioses et rencontres imprévues ont façonné une expérience à la fois physique et introspective.
Cette série photographique retranscrit la surprise constante du voyage panoramas surgis sans prévenir, visages croisés en chemin, instants suspendus. Une marche dans un monde à part, entre réalité brute et sensation d’étrangeté.
Tout public Entrée gratuite Aux heures d’ouverture
Renseignements auprès du service culturel .
+33 5 61 76 35 66
English :
The town of Fonsorbes is once again taking part in the Mai Photographique festival organized by the Images en Banlieue Ouest association.
