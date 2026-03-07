Exposition – Chemins de l’exil – Photographies de Philippe Gaussot Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 14:00 – 23:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de Cosmopolis pendant le festival

1936-2026. Il y a 90 ans, le 19 juillet, le peuple d’Espagne se soulevait pour faire échec au coup d’État militaire des généraux félons. Mais très vite, les militaires espagnols, soutenus par le fascisme européen, sèment la terreur qu’ils ont érigée en programme politique. Comme le déclarait le général Mola en juillet 1936 : “Hay que sembrar el terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros. » *Après 32 mois de résistance, se produit l’exil le plus important du XXe siècle.Philippe Gaussot, un humanitaire catholique, se porte au secours des réfugiés et en même temps prend quelques 100 photos montrant l’accueil des enfants basques, puis des enfants catalans, envoyés en France pour échapper aux bombardements et aux affres de la guerre. Loin du bruit des armes, la mort s’éloigne d’eux et ils peuvent retrouver le sourire sur les bancs de l’école ou dans les tâches et les jeux collectifs qui les soudent les uns aux autres.Sur d’autres photos nous suivons pas à pas le périple douloureux sur des chemins escarpés de l’exil des antifascistes espagnols pour atteindre un hypothétique refuge. Ils passent de la montagne enneigée à la plage humide et glaciale de février. L’accueil sera bien décevant puisque, pour la plupart, il s’agira de s’installer sur les plages du Roussillon, entourées de barbelés, gardées par des soldats français armés : tirailleurs sénégalais, marocains ou gendarmes…Ces photographies ont été découvertes par Jean-Philippe Gaussot bien après le décès de son père, en 1977. D’une très grande qualité humaine et artistique, ils représentent un témoignage exceptionnel et rare. Ils possèdent la qualité des clichés des plus grands photographes de l’époque, et transmettent au public le désarroi, l’inquiétude de ce peuple mais également, au-delà de sa détresse, sa fierté, sa dignité et surtout sa combativité…Véronique Salou Olivares et Aimable MarcellanAssociation 24 août 1944 * “Il faut semer la terreur, il faut laisser une impression de domination en éliminant sans scrupules ni hésitation tous ceux qui ne pensent pas comme nous. » En partenariat avec l’Institut Cervantes de Paris, et Madrid), l’Association 24 août 1944 et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



