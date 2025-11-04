EXPOSITION « CHEMINS DE PASTEL » PAR GÉRARD CASTAING Place du Trepade Fonsorbes

Place du Trepade MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD Fonsorbes Haute-Garonne

Début : 2025-11-04

fin : 2025-12-20

2025-11-04

Venez découvrir cette exposition.

Gérard Castaing, artiste peintre amateur, a débuté il y a huit ans au sein de l’atelier dessin -peinture de Labarthe. Il y découvre le pastel sec auprès de Madame Mazoyer, qui lui transmet les bases de cette technique qu’il pratique encore aujourd’hui. Il poursuit désormais son parcours artistique avec Madame Motreff. Ses œuvres s’inspirent de ses sujets favoris les paysages, les automobiles et, plus récemment, les portraits.

+ Médiation auprès des scolaires

+ Rencontre artiste le samedi 15 novembre à 11h venez rencontrer l’artiste et échanger avec lui autour de ses œuvres, ses inspirations, son parcours .

Place du Trepade MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 01 06 mediatheque@labarthesurleze.com

English :

Come and discover this exhibition.

German :

Kommen Sie und entdecken Sie diese Ausstellung.

Italiano :

Venite a scoprire questa mostra.

Espanol :

Venga a descubrir esta exposición.

