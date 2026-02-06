Exposition Chemins de rencontres Jean Soust Place de l’Hôtel de ville Arudy

Exposition Chemins de rencontres Jean Soust

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Je crois que je trouve beau ce qui m’apparaît vivant . C’est sans doute pour cela que mes peintures sont détaillées, parce que ces détails m’émeuvent par leur aspect et/ou leu signification . Amateur passionné et naturaliste, Jean Soust capture par l’aquarelle des instants qui le touchent. Ses peintures figuratives reflètent ce qu’il voit, mêlant observation, émotion et plaisir de la création. .

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44

