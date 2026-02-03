Exposition Chemins de rencontres Jean Soust Place de l’Hôtel de ville Arudy
Exposition Chemins de rencontres Jean Soust Place de l'Hôtel de ville Arudy vendredi 3 avril 2026.
Place de l'Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-04-03 16:00:00
fin : 2026-04-03 17:45:00
2026-04-03
Je crois que je trouve beau ce qui m’apparaît vivant . C’est sans doute pour cela que mes peintures sont détaillées, parce que ces détails m’émeuvent par leur aspect et/ou leu signification . Amateur passionné et naturaliste, Jean Soust capture par l’aquarelle des instants qui le touchent. Ses peintures figuratives reflètent ce qu’il voit, mêlant observation, émotion et plaisir de la création. .
Place de l'Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
