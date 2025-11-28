Exposition “Chemins d’eau précieuse, chemins de vie” Ludythèque Moirans-en-Montagne

Exposition “Chemins d’eau précieuse, chemins de vie”

Ludythèque 06 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura

Gratuit

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-21

Exposition“Chemins d’eau précieuse, chemins de vie” photographies d’Emmanuelle BREMOND.

Du vendredi 28 novembre au dimanche 21 décembre 2025, entrée libre. .

Ludythèque 06 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 08 84

