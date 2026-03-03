Exposition Cherche et trouve dans les tableaux de l’artothèque Espace Boris Vian Montluçon

Exposition Cherche et trouve dans les tableaux de l’artothèque

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-05-19

2026-04-10

Une promenade ludique au travers des œuvres d’art de l’artothèque où votre sens de l’observation sera mis à rude épreuve. Dans chaque tableau, un ou plusieurs détails sont à retrouver. Saurez-vous les repérer ?

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

A playful walk through the works of art in the artothèque, where your sense of observation will be put to the test. In each painting, one or more details are to be found. Can you spot them?

