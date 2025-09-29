Exposition Cherche et trouve les animaux dans le jardin Médiathèque La Mémo Monein

Exposition Cherche et trouve les animaux dans le jardin

Médiathèque La Mémo 16 Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-29

fin : 2025-10-10

2025-09-29

Cette exposition documentaire et interactive de Philippe Jalbert permet aux enfants de découvrir les animaux vivant dans les jardins grâce à un cherche et trouve qui les obligera à bien observer les images. Treize illustrations originales, à l’encre sur papier, mettent en scène des animaux et insectes des jardins. .

Médiathèque La Mémo 16 Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

