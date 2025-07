Exposition Chers voisins Rendre visibles les invisibles La Grande vitrine Arles

Du 01/08 au 31/08/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 19h.

Vernissage le mercredi 6 août à partir de 18h. La Grande vitrine 12 rue Jouvène Arles Bouches-du-Rhône

À travers l’objectif de Pascal Perez et les mots de Jean-François Caille, cette exposition photographique nous invite à rencontrer ceux qu’on croise sans toujours les voir.

Au gré des maraudes, les bénévoles de l’Ordre de Malte France à Paris vont au-devant de personnes dont la vie a, un jour, basculé. Faire ressortir l’humanité de ces femmes et de ces hommes que l’on croise tous les jours est tout l’enjeu de cette exposition. Alors que la plupart d’entre nous n’ose croiser leurs regards, par sentiment d’impuissance, par malaise ou pour bien d’autres raisons… Le photographe Pascal Perez et le journaliste Jean-François Caille, tous deux bénévoles au sein de la délégation de l’Ordre de Malte France basée dans le15earrondissement de Paris, sont allés à contre-courant. .

La Grande vitrine 12 rue Jouvène Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 74 46 50 contact@lagrandevitrine.art

English :

Through the lens of Pascal Perez and the words of Jean-François Caille, this photographic exhibition invites us to meet those we pass by without always seeing them.

German :

Durch das Objektiv von Pascal Perez und die Worte von Jean-François Caille lädt uns diese Fotoausstellung ein, den Menschen zu begegnen, denen wir begegnen, ohne sie immer zu sehen.

Italiano :

Attraverso l’obiettivo di Pascal Perez e le parole di Jean-François Caille, questa mostra fotografica ci invita a incontrare coloro che ci passano accanto senza vederli sempre.

Espanol :

A través del objetivo de Pascal Pérez y las palabras de Jean-François Caille, esta exposición fotográfica nos invita a encontrarnos con quienes pasamos a nuestro lado sin verlos siempre.

