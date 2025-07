Exposition Chevalresque Hôtel Plaza Arles

Exposition Chevalresque Hôtel Plaza Arles lundi 7 juillet 2025.

Exposition Chevalresque

Du 07/07 au 31/08/2025 du lundi au vendredi de 10h à 23h. Hôtel Plaza 45 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-07

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-07

Irina Kazaridi est heureuse de vous présenter « Chevalresque », sa nouvelle exposition photographique, dévoilée pour la première fois dans le cadre des Rencontres d’Arles.

Sept portraits équins grand format, complétés par douze formats plus discrets, transforment l’Hôtel Plaza en sanctuaire minimaliste. Du détail intime de l’œil camarguais à l’abstraction géométrique pure, chaque image verticale isole l’essentiel courbe, lumière et vide.



Ce parcours inédit propose une méditation visuelle où la noblesse des chevaux camarguais dialogue avec le patrimoine architectural de la ville.



Irina Kazaridi, photographe franco-russe formée à l’IED Milan, s’est spécialisée dans le portrait équin minimaliste. Ses collaborations prestigieuses incluent Liaigre, Christie’s et Four Seasons. Ses tirages en édition limitée rejoignent aujourd’hui des collections privées en Europe, en Amérique du Nord et dans le Golfe. Expositions personnelles récentes Meydan Hotel (Dubaï), Longines Global Champ .

Hôtel Plaza 45 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 44 23 86 30 irinakazaridiart@gmail.com

English :

Irina Kazaridi is delighted to present « Chevalresque », her new photographic exhibition, unveiled for the first time at the Rencontres d’Arles.

German :

Irina Kazaridi freut sich, Ihnen « Chevalresque » vorstellen zu können, ihre neue Fotoausstellung, die zum ersten Mal im Rahmen der Rencontres d’Arles enthüllt wurde.

Italiano :

Irina Kazaridi è lieta di presentare « Chevalresque », la sua nuova mostra fotografica, presentata per la prima volta ai Rencontres d’Arles.

Espanol :

Irina Kazaridi se complace en presentar « Chevalresque », su nueva exposición fotográfica, presentada por primera vez en los Rencontres d’Arles.

L’événement Exposition Chevalresque Arles a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme d’Arles