Exposition Chez nous d’Artzimut à l’Hôtel de Guînes Arras

2 rue des jongleurs Hôtel de Guînes Arras Pas-de-Calais

Exposition « Chez nous » d’Artzimut à l’Hôtel de Guînes

Rendez-vous du 11 au 21 septembre à l’Hôtel de Guînes d’Arras pour découvrir la nouvelle exposition d’Artzimut intitulée « Chez nous ».

Autour du thème national de l’architecture, pour les journées du Patrimoine 2025, Artzimut s’interroge sur ce qui est le plus proche de notre environnement, le chez nous.

Informations pratiques

Entrée libre

Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Vernissage le vendredi 12 septembre à 18h30 .

2 rue des jongleurs Hôtel de Guînes Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 12 89 28 07 collectifartzimut@gmail.com

