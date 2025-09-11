Exposition Chez nous d’Artzimut à l’Hôtel de Guînes Arras
Exposition Chez nous d’Artzimut à l’Hôtel de Guînes
2 rue des jongleurs Hôtel de Guînes Arras Pas-de-Calais
Du 11 au 21 septembre 2025
Exposition « Chez nous » d’Artzimut à l’Hôtel de Guînes
Rendez-vous du 11 au 21 septembre à l’Hôtel de Guînes d’Arras pour découvrir la nouvelle exposition d’Artzimut intitulée « Chez nous ».
Autour du thème national de l’architecture, pour les journées du Patrimoine 2025, Artzimut s’interroge sur ce qui est le plus proche de notre environnement, le chez nous.
Informations pratiques
Entrée libre
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vernissage le vendredi 12 septembre à 18h30 .
2 rue des jongleurs Hôtel de Guînes Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 12 89 28 07 collectifartzimut@gmail.com
