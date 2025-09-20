Exposition « Chez nous » par l’association Artzimut Hôtel de Guînes Arras

Exposition « Chez nous » par l’association Artzimut Hôtel de Guînes Arras samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Chez nous » par l’association Artzimut 20 et 21 septembre Hôtel de Guînes Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre

Limité à 80 personnes dans le bâtiment

Hôtel de Guînes 2 Rue des Jongleurs, 62000 Arras, France Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 51 26 95 L’édifice est contemporain de la reconstruction de l’an-cienne abbaye de Saint-Vaast, et son édification a débuté en 1738.

La résidence citadine de la famille de Guînes a été conçue en U comme son modèle pari-sien, entre cour et jardin. Elle s’ouvre sur une élégante cour pavée.

Aujourd’hui l’hôtel de Guînes est un des hauts lieux culturels arrageois. L ‘édifice accueille notamment le DiDouDa Festival et des artistes pour différentes expositions et manifestations.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Association Artzimut