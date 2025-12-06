Exposition Chez soi Galerie Venelle Die

Exposition Chez soi

Galerie Venelle 61 rue Camille Buffardel Die Drôme

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-27

2025-12-06

Sylvain Bissonnier (peintures) et Judith Félix-Faure (Photographies) vous invite à pendre la crémaillère d’un nouvel espace partagé. Venez fêter avec nous le démarrage de cette aventure lors du vernissage de notre exposition dans les lieux encore vides.

Galerie Venelle 61 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 19 28 69 assocasaloquita@gmail.com

English :

Sylvain Bissonnier (Paintings) and Judith Félix-Faure (Photographs) invite you to the house-warming of a new shared space. Come and celebrate the start of this adventure with us at the opening of our exhibition in the empty space.

