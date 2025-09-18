Exposition « Chez-soi l’intime » Espace du Bras d’Or Aubagne

Exposition « Chez-soi l’intime »

Du 18/09 au 12/10/2025 du lundi au vendredi de 10h à 18h30. Espace du Bras d’Or Allée du Bras d’Or Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-09-18 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

2025-09-18

L’association regard présente l’exposition collective chez-soi l’intime.

Dessin, peinture, photographie, sculpture, gravure. .

Espace du Bras d’Or Allée du Bras d’Or Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur association.regard13400@gmail.com

English :

The association regard presents the group exhibition chez-soi l’intime.

German :

Der Verein regard präsentiert die Gruppenausstellung chez-soi l’intime.

Italiano :

L’associazione regard presenta la mostra collettiva chez-soi l’intime.

Espanol :

La asociación regard presenta la exposición colectiva chez-soi l’intime.

