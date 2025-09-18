Exposition « Chez-soi l’intime » Espace du Bras d’Or Aubagne
Exposition « Chez-soi l’intime » Espace du Bras d’Or Aubagne jeudi 18 septembre 2025.
Exposition « Chez-soi l’intime »
Du 18/09 au 12/10/2025 du lundi au vendredi de 10h à 18h30. Espace du Bras d’Or Allée du Bras d’Or Aubagne Bouches-du-Rhône
Début : Samedi 2025-09-18 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:30:00
2025-09-18
L’association regard présente l’exposition collective chez-soi l’intime.
Dessin, peinture, photographie, sculpture, gravure. .
Espace du Bras d’Or Allée du Bras d’Or Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur association.regard13400@gmail.com
English :
The association regard presents the group exhibition chez-soi l’intime.
German :
Der Verein regard präsentiert die Gruppenausstellung chez-soi l’intime.
Italiano :
L’associazione regard presenta la mostra collettiva chez-soi l’intime.
Espanol :
La asociación regard presenta la exposición colectiva chez-soi l’intime.
L’événement Exposition « Chez-soi l’intime » Aubagne a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile