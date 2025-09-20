Exposition « Chimères » de la Fondation Blachère Chapelle des Cordeliers Avignon

Exposition « Chimères » de la Fondation Blachère Chapelle des Cordeliers Avignon samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Chimères » de la Fondation Blachère 20 et 21 septembre Chapelle des Cordeliers Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

FONDATION BLACHERE : « Chimères »

En 2016, la fondation Blachère exposait sa collection de sculptures contemporaines d’Afrique au Palais des Papes, Petit Palais, musée Calvet et musée Lapidaire, une grande première pour notre fondation d’entreprise, le commencement d’un dialogue entre la mairie d’Avignon et les arts visuels africains d’aujourd’hui. L’objectif de ces échanges : apprendre à connaitre l’art contemporain qui se fabrique de l’autre côté de la méditerranée, susciter l’intérêt d’un nouveau public par la géographie des œuvres. Chaque année, notre fondation accueille un peu plus de 20000 visiteurs. La plupart d’entre eux se sont formés auprès de nous car ces œuvres qui nous arrivent d’Afrique sont belles, intelligentes et sensibles.

Cette année nous présenterons deux œuvres dans la chapelle des Cordeliers : Rusty world et Chimère.

Ces dernières décennies, Fally Sene Sow observe et assiste à une croissance rapide, démesurée de sa ville, fille de la folie de l’Homme moderne dans ses désirs incontrôlés et incontrôlables. The Rusty World présente le basculement d’un monde vers une mégalopole chaotique qui a entrainé sa perte.

Chimère est une sculpture faite de tôles brûlées par le soleil représentant deux animaux irréconciliables, une hyène « Bouki » chevauchant un vautour en plein vol. Récurrente dans son travail, la représentation du bestiaire n’est pas anodine chez Oumar Ball, artiste mauritanien. Au détour d’une discussion, il puise dans ses souvenirs pour vous parler de son enfance passée dans la région Fouta Toro sur les rives du fleuve Sénégal, et évoque avec tendresse et une infinie pudeur sa grand-mère qui l’a bercé de contes initiatiques peuls.

Chapelle des Cordeliers 3 rue des Teinturiers 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

FONDATION BLACHERE : « Chimères »