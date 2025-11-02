Chine, chefs d’oeuvres du Musée Guimet | L’Asie s’invite au Musée d’art Roger-Quilliot Place Louis-Deteix Clermont-Ferrand

Chine, chefs d'oeuvres du Musée Guimet | L'Asie s'invite au Musée d'art Roger-Quilliot

Place Louis-Deteix Musée d'art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Senior + de 60 an, Billet tribu 2 adultes + 2 jeunes jusqu’à 18 ans inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-13

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-12-13

Le musée national des arts asiatiques Guimet développe sa présence en région par la mise en place des Guimet+ destinés à proposer aux publics une découverte de l’Asie à travers les collections nationales et territoriales.

Place Louis-Deteix Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 76 25 25 accueil.marq@clermontmetropole.eu

English :

The Musée national des arts asiatiques Guimet is developing its presence in the regions by setting up the Guimet+ program, designed to offer visitors a chance to discover Asia through the national and regional collections.

German :

Das Musée national des arts asiatiques Guimet baut seine Präsenz in den Regionen durch die Einrichtung von Guimet+ aus, die dem Publikum eine Entdeckungsreise durch Asien anhand der nationalen und territorialen Sammlungen bieten sollen.

Italiano :

Il Musée national des arts asiatiques Guimet sta sviluppando la sua presenza nelle regioni con la serie Guimet+, concepita per offrire ai visitatori la possibilità di scoprire l’Asia attraverso le collezioni nazionali e regionali.

Espanol :

El Musée national des arts asiatiques Guimet desarrolla su presencia en las regiones con la creación del ciclo Guimet+, destinado a ofrecer a los visitantes la posibilidad de descubrir Asia a través de las colecciones nacionales y regionales.

