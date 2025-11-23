Exposition Chine et Japon Galerie Vincent Bercker Aix-en-Provence

Exposition Chine et Japon

Du 10/12 au 31/12/2025 le mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 19h. Le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. Galerie Vincent Bercker 10 rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-12-10

fin : 2025-12-31

2025-12-10

Cette exposition sur les Arts Asiatiques anciens présente un panorama des arts décoratifs de la Chine et du Japon, pays aux traditions variées, riches et séculaires.

Le public découvrira une sélection de tableaux, d’estampes des Grands Maîtres, d’objets d’art, de vases de porcelaine, de netsuke et de livres des XIXe et XXe siècles.



Ces réalisations asiatiques d’une exceptionnelle qualité technique et artistique s’expriment sous des formes diverses et peuvent être d’inspiration profane ou bouddhiste. En matière d’estampes japonaises, on trouve notamment des représentations colorées élégantes de courtisanes, de scènes du quotidien, de samouraïs, de théâtre No et Kabuki mais aussi de paysages raffinés et sentimentaux.



Les Arts Asiatiques sont un entrelacement de cultures et de traditions, porté par l’excellence de ses artisans. Parce qu’ils sont particulièrement variés, riches et ancestraux, ils ne cessent de nous étonner encore aujourd’hui. .

Galerie Vincent Bercker 10 rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This exhibition on Ancient Asian Arts presents a panorama of the decorative arts of China and Japan, countries with varied, rich and age-old traditions.

German :

Diese Ausstellung über altasiatische Kunst zeigt einen Überblick über die dekorative Kunst aus China und Japan, Länder mit vielfältigen, reichen und jahrhundertealten Traditionen.

Italiano :

Questa mostra di arte antica asiatica presenta una panoramica delle arti decorative della Cina e del Giappone, paesi con ricche tradizioni secolari.

Espanol :

Esta exposición de arte asiático antiguo presenta un panorama de las artes decorativas de China y Japón, países con ricas tradiciones centenarias.

