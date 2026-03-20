Exposition Chirvantesques créatures Médiathèque de Servoz Servoz

Exposition Chirvantesques créatures

Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-03

Dans Servoz vivent d’étranges créatures, venez découvrir les étonnants portraits réalisés par les élèves de CE2 et CM1 de l’école de Servoz.

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Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr

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English :

In Servoz live strange creatures, come and discover the astonishing portraits created by CE2 and CM1 pupils from the Servoz school.

L’événement Exposition Chirvantesques créatures Servoz a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc