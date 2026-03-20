Exposition Chirvantesques créatures Médiathèque de Servoz Servoz
Exposition Chirvantesques créatures Médiathèque de Servoz Servoz vendredi 3 avril 2026.
Exposition Chirvantesques créatures
Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-03
Dans Servoz vivent d’étranges créatures, venez découvrir les étonnants portraits réalisés par les élèves de CE2 et CM1 de l’école de Servoz.
.
Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In Servoz live strange creatures, come and discover the astonishing portraits created by CE2 and CM1 pupils from the Servoz school.
L’événement Exposition Chirvantesques créatures Servoz a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc