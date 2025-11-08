Exposition Chocol’arterie Chocol’Arterie Pacy-sur-Eure

Exposition Chocol’arterie

Chocol’Arterie 13 bis chemin du Moulin Maheu Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Venez découvrir l’univers de plusieurs artistes locaux lors de l’exposition Chocol’arterie ! Peinture, photographie, sculpture… une belle diversité d’œuvres vous attend.

Une belle occasion de rencontrer les artistes et d’échanger autour de la création.

Infos 06 22 99 84 33

Entrée libre .

Chocol’Arterie 13 bis chemin du Moulin Maheu Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 22 99 84 33 sarah.vautier27@gmail.com

English : Exposition Chocol’arterie

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Chocol’arterie Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération