Exposition Chocol’arterie Chocol’Arterie Pacy-sur-Eure

Chocol'Arterie 13 bis chemin du Moulin Maheu Pacy-sur-Eure
Samedi 2025-11-08 10:00:00
2025-11-09 17:00:00
2025-11-08
Venez découvrir l’univers de plusieurs artistes locaux lors de l’exposition Chocol’arterie ! Peinture, photographie, sculpture… une belle diversité d’œuvres vous attend.
Une belle occasion de rencontrer les artistes et d’échanger autour de la création.
Infos 06 22 99 84 33
Entrée libre .
Chocol’Arterie 13 bis chemin du Moulin Maheu Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 22 99 84 33 sarah.vautier27@gmail.com
