Exposition Choses-trappes Espace Chapon Paris

Exposition Choses-trappes

Les deux amis, Cyr Boitard et Sébastian Birchler, artistes issus de

l’École des arts décoratifs, se retrouvent régulièrement pour réaliser

des œuvres non pas à quatre mains mais dans un dialogue fait de

références historiques, d’humour et de réflexions sur notre époque dans

des mises en scène savamment étudiées. L’exposition présente leurs

œuvres récentes réalisées spécialement pour l’événement et ceci n’est

pas un piège en clin d’œil au titre inventé par eux !

Œuvres inédites.

Exposition Choses-trappes : Cyr Boitard, peinture et gravure + Sébastian Birchler, sculpture.

Du mardi 13 janvier 2026 au dimanche 18 janvier 2026 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

samedi

de 11h00 à 21h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 20h00

mardi

de 14h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre.

Sur invitation pour le vernissage le mardi 13 janvier de 17h à 22h à nbereau@hotmail.fr

Tout public.

Espace Chapon 17 rue Chapon 75003 accès rueParis

https://www.nathaliebereau.com nbereau@hotmail.fr



