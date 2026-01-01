Exposition Choses-trappes Espace Chapon Paris
Exposition Choses-trappes Espace Chapon Paris mardi 13 janvier 2026.
Exposition Choses-trappes
Les deux amis, Cyr Boitard et Sébastian Birchler, artistes issus de
l’École des arts décoratifs, se retrouvent régulièrement pour réaliser
des œuvres non pas à quatre mains mais dans un dialogue fait de
références historiques, d’humour et de réflexions sur notre époque dans
des mises en scène savamment étudiées. L’exposition présente leurs
œuvres récentes réalisées spécialement pour l’événement et ceci n’est
pas un piège en clin d’œil au titre inventé par eux !
Œuvres inédites.
Exposition Choses-trappes : Cyr Boitard, peinture et gravure + Sébastian Birchler, sculpture.
Du mardi 13 janvier 2026 au dimanche 18 janvier 2026 :
dimanche
de 11h00 à 18h00
samedi
de 11h00 à 21h00
mercredi, jeudi, vendredi
de 11h00 à 20h00
mardi
de 14h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre.
Sur invitation pour le vernissage le mardi 13 janvier de 17h à 22h à nbereau@hotmail.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-13T15:00:00+01:00
fin : 2026-01-18T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-13T14:00:00+02:00_2026-01-13T17:00:00+02:00;2026-01-14T11:00:00+02:00_2026-01-14T20:00:00+02:00;2026-01-15T11:00:00+02:00_2026-01-15T20:00:00+02:00;2026-01-16T11:00:00+02:00_2026-01-16T20:00:00+02:00;2026-01-17T11:00:00+02:00_2026-01-17T21:00:00+02:00;2026-01-18T11:00:00+02:00_2026-01-18T18:00:00+02:00
Espace Chapon 17 rue Chapon 75003 accès rueParis
https://www.nathaliebereau.com nbereau@hotmail.fr
