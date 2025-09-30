Exposition Choyez votre cerveau ! Médiathèque André Roussin (CEC) Istres

Du 30/09 au 18/10/2025 du lundi au samedi.

Entrée libre aux heures d’ouverture. Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la Fête de la Science dont le thème national est Intelligence(s) . Une exposition pour découvrir une des structures les plus complexes.

Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 65

English :

As part of the Fête de la Science, whose national theme is « Intelligence(s) ». An exhibition to discover one of the most complex structures.

German :

Im Rahmen der Fête de la Science, deren nationales Thema « Intelligenz(en) » lautet. Eine Ausstellung, um eine der komplexesten Strukturen zu entdecken.

Italiano :

Nell’ambito della Festa della Scienza, il cui tema nazionale è « Intelligenze ». Una mostra per scoprire una delle strutture più complesse.

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, cuyo tema nacional es « Inteligencia(s) ». Una exposición para descubrir una de las estructuras más complejas.

