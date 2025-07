Exposition Chris Carpediem peintures et sculptures salle Saint Exupère Arreau

CHRIS CARPEDIEM Peintures et Sculptures, en hommage à Antoine de St Exupéry, 80 ans après sa disparition le 31 juillet 1944, les planètes colorées et joyeuses du petit Prince sont à l’honneur.

salle Saint Exupère ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie animations-mairie-arreau@orange.fr

English :

CHRIS CARPEDIEM ? Paintings and Sculptures, in tribute to Antoine de St Exupéry, 80 years after his death on July 31, 1944, the colorful and joyful planets of the Little Prince are in the spotlight.

German :

CHRIS CARPEDIEM ? Gemälde und Skulpturen, als Hommage an Antoine de St Exupéry, 80 Jahre nach seinem Verschwinden am 31. Juli 1944, werden die bunten und fröhlichen Planeten des kleinen Prinzen geehrt.

Italiano :

CHRIS CARPEDIEM? Dipinti e sculture, in omaggio ad Antoine de St Exupéry, a 80 anni dalla sua morte, avvenuta il 31 luglio 1944, le pianete colorate e gioiose del Piccolo Principe sono sotto i riflettori.

Espanol :

CHRIS CARPEDIEM ? Pinturas y esculturas, en homenaje a Antoine de St Exupéry, 80 años después de su muerte, el 31 de julio de 1944, los coloridos y alegres planetas del Principito están en el punto de mira.

