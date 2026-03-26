Exposition Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance Musée Christian Dior Granville
Exposition Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance Musée Christian Dior Granville samedi 4 avril 2026.
Exposition Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance
Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-04
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-04-04
Les jeunes années granvillaises de Christian Dior, au début du XXe siècle, ont inspiré ses créations futures en matière de mode, de parfum ou de décoration. Il passe son enfance dans la villa Les Rhumbs, avec son jardin dominant la mer, et profite des joies de la fête et de la plage, le regard tourné vers le large. L’exposition 2026 met ainsi en lumière les codes de la maison de couture dont l’origine s’ancre dans la cité balnéaire.
D’avril à septembre tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h30
En juillet et août tous les jours de 10h à 18h30
A partir du 1er octobre fermeture à 18h
Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture .
Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 68 58 30 musee@museechristiandior.fr
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English : Exposition Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance
L’événement Exposition Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance Granville a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Granville Terre et Mer
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