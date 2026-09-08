Informations pratiques

Granville

Exposition « Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance »

Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Les jeunes années granvillaises de Christian Dior, au début du XXe siècle, ont inspiré ses créations futures en matière de mode, de parfum ou de décoration. Il passe son enfance dans la villa Les Rhumbs, avec son jardin dominant la mer, et profite des joies de la fête et de la plage, le regard tourné vers le large. L’exposition 2026 met ainsi en lumière les codes de la maison de couture dont l’origine s’ancre dans la cité balnéaire.

Sur réservation en ligne uniquement : www.musee-dior-granville.com .

Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 68 58 30 musee@museechristiandior.fr

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English : Exposition « Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance »

L’événement Exposition « Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance » Granville a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Granville Terre et Mer