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Exposition « Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance » Musée Christian Dior Granville

vendredi 2 octobre 2026 · Musée Christian Dior · Granville

Exposition « Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance » Musée Christian Dior Granville

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée Christian Dior
Adresse
1 Rue d'Estouteville
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Exposition « Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance »

Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Les jeunes années granvillaises de Christian Dior, au début du XXe siècle, ont inspiré ses créations futures en matière de mode, de parfum ou de décoration. Il passe son enfance dans la villa Les Rhumbs, avec son jardin dominant la mer, et profite des joies de la fête et de la plage, le regard tourné vers le large. L’exposition 2026 met ainsi en lumière les codes de la maison de couture dont l’origine s’ancre dans la cité balnéaire.

Sur réservation en ligne uniquement : www.musee-dior-granville.com   .

Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 68 58 30  musee@museechristiandior.fr

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English : Exposition « Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance »

L’événement Exposition « Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance » Granville a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Granville Terre et Mer

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