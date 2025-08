Exposition Christian Gardair Reflets d’Estuaire Espace d’Art Contemporain Royan

Espace d'Art Contemporain 19 Quai Amiral Meyer Royan Charente-Maritime

Royan accueille une rétrospective d’ampleur du peintre Christian Gardair, sur le thème du plus vaste estuaire d’Europe, l’Estuaire de la Gironde. Gardair le peint depuis 60 ans, fasciné par la répétition inlassable des marées ;

Espace d’Art Contemporain 19 Quai Amiral Meyer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine royan.cap@gmail.com

English :

Royan hosts a major retrospective by painter Christian Gardair, on the theme of Europe?s largest estuary, the Gironde Estuary. Gardair has been painting it for 60 years, fascinated by the tireless repetition of the tides;

German :

In Royan findet eine umfassende Retrospektive des Malers Christian Gardair statt, die sich mit dem Thema der größten Flussmündung Europas, der Gironde, befasst. Gardair malt sie seit 60 Jahren, fasziniert von der unermüdlichen Wiederholung der Gezeiten;

Italiano :

Royan ospita una grande mostra retrospettiva del pittore Christian Gardair sul tema dell’estuario più grande d’Europa, quello della Gironda. Gardair lo dipinge da 60 anni, affascinato dall’instancabile ripetersi delle maree;

Espanol :

Royan acoge una gran exposición retrospectiva del pintor Christian Gardair, sobre el tema del estuario más grande de Europa, el estuario de la Gironda. Gardair lleva 60 años pintándolo, fascinado por la incansable repetición de las mareas;

