EXPOSITION CHRISTIAN GERBER MÉDIATHÈQUE Eaunes
EXPOSITION CHRISTIAN GERBER MÉDIATHÈQUE Eaunes vendredi 6 mars 2026.
EXPOSITION CHRISTIAN GERBER
MÉDIATHÈQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-03-06
La médiathèque vous invite à découvrir l’univers de Christian Gerber.
Christian Gerber, artiste peintre qui crée lui-même ses pigments, textures et pochoirs, donnant naissance à des œuvres singulières réalisées au château de Ribonnet. .
MÉDIATHÈQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 23 22 media.eaunes@mediaeaunes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The media library invites you to discover the world of Christian Gerber.
L’événement EXPOSITION CHRISTIAN GERBER Eaunes a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE