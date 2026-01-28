EXPOSITION CHRISTIAN GERBER MÉDIATHÈQUE Eaunes

EXPOSITION CHRISTIAN GERBER

MÉDIATHÈQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne

Début : 2026-03-06

fin : 2026-04-22

La médiathèque vous invite à découvrir l’univers de Christian Gerber.

Christian Gerber, artiste peintre qui crée lui-même ses pigments, textures et pochoirs, donnant naissance à des œuvres singulières réalisées au château de Ribonnet. .

English :

The media library invites you to discover the world of Christian Gerber.

