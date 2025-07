EXPOSITION CHRISTIAN LAURENS Parc thermal Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION CHRISTIAN LAURENS Parc thermal Bagnères-de-Luchon mardi 5 août 2025.

EXPOSITION CHRISTIAN LAURENS

Parc thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 15:30:00

fin : 2025-08-16 19:00:00

Date(s) :

2025-08-05

Peintures

Ma peinture reflète mes goûts en matière d’art et je puise mon inspiration dans d’anciennes lithographies, images, lieux ou per sonnages.

J’aime particulièrement représenter les paysages de Luchon au XIX siècle, je suis aussi influencé par mes voyages à Venise, en Suisse…. Ou bien encore par la réalisation de portraits et scènes du quotidien. J’utilise plusieurs techniques, huile, acrylique, pastel, aquarelle pour laisser plus de libe rté à ma peinture. .

Parc thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement EXPOSITION CHRISTIAN LAURENS Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-07-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE