Exposition Christian TEIXIDO Le Pouliguen

Exposition Christian TEIXIDO

11 rue du Général Leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-24

2025-08-10 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26

Découvrez les oeuvres de Christian TEIXIDO à l’atelier-galerie.

Christian Teixido conçoit ses tableaux comme un équilibre subtil entre formes amples, faussement géométriques, et couleurs intenses, harmonieusement imbriquées. Sa démarche artistique vise à immobiliser la gravité de la toile en maîtrisant les forces qui y sont contenues. Il recherche ce qu’il nomme sa « Règle d’Or », un équilibre entre forme, couleur et espace, où chaque élément doit non seulement exister pleinement, mais aussi entretenir des rapports précis avec les autres.

Pour parvenir à cette harmonie, Christian Teixido insiste sur la nécessité de solliciter la pensée créative sans céder à l’inspiration incontrôlée. Il considère que l’imagination doit être domptée pour éviter le chaos, tout comme la forme et la couleur doivent être maîtrisées. L’artiste rejette l’élan instinctif qui pousse à l’usage excessif des couleurs ou des formes spontanées, préférant un contrôle rigoureux pour atteindre une justesse des proportions, seul chemin vers le « silence complet » de l’œuvre. .

11 rue du Général Leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 91 48 09 psm@active-art.com

