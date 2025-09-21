Exposition Christina Manolagas Place Harrismendi Arbonne

Exposition Christina Manolagas Place Harrismendi Arbonne dimanche 21 septembre 2025.

Place Harrismendi Benoîterie Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Christina Manolagas dévoile ses peintures et sculptures du 11 au 28 septembre 2025.
Vernissage le 12 septembre à 18h.   .

Place Harrismendi Benoîterie Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@topaketak.fr

