Exposition Christina Manolagas Place Harrismendi Arbonne dimanche 21 septembre 2025.
Place Harrismendi Benoîterie Arbonne Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Christina Manolagas dévoile ses peintures et sculptures du 11 au 28 septembre 2025.
Vernissage le 12 septembre à 18h. .
Place Harrismendi Benoîterie Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@topaketak.fr
