Exposition: Christine Barbe Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne

Exposition: Christine Barbe

Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-16

Nourrie d’une carrière dans la mode, la création artistique, la production de visuels, la réalisation de décors de vitrines ou de manifestations éphémères.

.

Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nurtured by a career in fashion, artistic creation, the production of visuals, the realization of window displays or ephemeral events.

L’événement Exposition: Christine Barbe Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-01-20 par Royan Atlantique