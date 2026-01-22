Exposition: Christine Barbe Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne
Exposition: Christine Barbe
Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-22
2026-02-16
Nourrie d’une carrière dans la mode, la création artistique, la production de visuels, la réalisation de décors de vitrines ou de manifestations éphémères.
Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
English :
Nurtured by a career in fashion, artistic creation, the production of visuals, the realization of window displays or ephemeral events.
