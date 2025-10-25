Exposition Christine Sutter Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Exposition Christine Sutter Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines samedi 25 octobre 2025.

Exposition Christine Sutter

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

2025-10-25 2025-10-28 2025-10-29

On dit l’univers infini. Indéfinissable, à la fois flou, lointain et présent sous nos pieds. La vie y est attachée, similaire, peut-être synonyme, elle aussi conjuguée à un mystère insondable. Peindre, c’est affirmer sa propre existence, ici et maintenant. Une existence pleine de doutes, hésitante et discrète, limitée, temporaire et qui pourtant accueille en elle ces deux géants. Après une formation d’institutrice et une seconde aux beaux-arts de Genève (ESAV), Christine Sutter, d’origine suisse, s’est installée en France en 2014. Parallèlement à son activité artistique (peinture, vitraux, céramique) , elle anime aussi la galerie RegArt de Joncy. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

