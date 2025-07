Exposition Christophe Borrel-Ducroz Mairie Les Houches Les Houches

Exposition Christophe Borrel-Ducroz Mairie Les Houches Les Houches lundi 4 août 2025.

Exposition Christophe Borrel-Ducroz

Mairie Les Houches 1 place de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-04

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-04

Le jardin du Mont Blanc en peinture de Christophe Borrel-Ducroz

L’exposition le jardin du Mont Blanc en peinture reflète les couleurs si variées que nous retrouvons en montagne et plus particulièrement avec les fleurs.

.

Mairie Les Houches 1 place de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 40 04

English :

« Le jardin du Mont Blanc en peinture » by Christophe Borrel-Ducroz

The Mont Blanc garden in painting exhibition reflects the wide variety of colors found in the mountains, particularly in flowers.

German :

« Der Garten des Mont Blanc in der Malerei » von Christophe Borrel-Ducroz

Die Ausstellung Der Garten des Mont Blanc in der Malerei spiegelt die vielfältigen Farben wider, die wir in den Bergen und insbesondere bei den Blumen finden.

Italiano :

« Il giardino del Monte Bianco in pittura » di Christophe Borrel-Ducroz

La mostra « Il giardino del Monte Bianco in pittura » riflette l’ampia varietà di colori presenti in montagna, in particolare nei fiori.

Espanol :

« El jardín del Mont Blanc en pintura » de Christophe Borrel-Ducroz

La exposición El jardín del Mont Blanc en pintura refleja la gran variedad de colores que se encuentran en la montaña, especialmente en las flores.

L’événement Exposition Christophe Borrel-Ducroz Les Houches a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc