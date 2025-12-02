Exposition Christophe Charles Edenwall Charnay-lès-Mâcon

Exposition Christophe Charles

Edenwall 39 Rue Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 16:00:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

À 45 ans, Christophe Charles a trouvé sa voie entre passion pour la photographie, engagement pour le patrimoine et amour du partage. Depuis plus de 15 ans, il capture des instants, des paysages, des portraits, avec un regard sincère et attentif.

Globe-trotteur dans l’âme, il nous fait voyager à travers des images qui racontent des histoires, des émotions et la beauté du monde. Son objectif ?Rendre la photographie accessible à tous et partager ce qu’il aime avec générosité.

Son exposition commence le 2 décembre, avec un vernissage le 4 décembre à 18h. Passez y faire un tour, ses photos valent vraiment le détour. .

