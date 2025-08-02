Exposition Christophe Delaleau Place de la Mairie Sauternes

Place de la Mairie Espace Culturel Sauternes Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-16 2025-08-23

Première Salle venez découvrir Christophe DELALEAU Exposition photographique « Hêtre au monde au bord du Ciron ». Son intérêt pour l’art s’est développé à partir de premiers voyages, qui ont constitué pour lui des moments importants de rencontres et d’ouvertures sur le monde.

Ces périodes d’immersion ont déclenché son envie de rendre compte, de documenter ce qu’il voyait.

Seconde Salle exposition dédiée à la Commune avec présentation de documents historique de Napoléon III au début du XXème siècle. .

Place de la Mairie Espace Culturel Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 61 12 mairie@sauternes.com

