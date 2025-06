Exposition Christophe Melinand – Sélestat 25 juin 2025 14:00

Bas-Rhin

Exposition Christophe Melinand Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-06-25 14:00:00

fin : 2025-07-12 20:00:00

2025-06-25

Exposition sur l’art baroque dans le monde

Exposition sur l’art baroque dans le monde. Vernissage le 25/06 en fin d’après-midi. 0 .

Place de la Victoire

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 80 96 42 marlene.trautmann@orange.fr

English :

Exhibition on Baroque art around the world

German :

Ausstellung über Barockkunst in der Welt

Italiano :

Mostra sull’arte barocca nel mondo

Espanol :

Exposición sobre el arte barroco en el mundo

