Exposition Chroniques astronomiques Galerie Jeanne Petit Médiathèque Lucien Deschamps Champniers

Galerie Jeanne Petit Médiathèque Lucien Deschamps 45 rue des Bouvreuils Champniers Charente

Début : Lundi 2026-02-03

fin : 2026-02-28

2026-02-03

La ville de Champniers à le plaisir d’accueillir Flavien Beauvais pour Chroniques astronomiques, une exposition d’ astrophotographie consacrée à observation du ciel nocturne à différentes latitudes et à différentes échelles.

Galerie Jeanne Petit Médiathèque Lucien Deschamps 45 rue des Bouvreuils Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 88 98

The town of Champniers is pleased to welcome Flavien Beauvais for Chroniques astronomiques, an astrophotography exhibition devoted to observation of the night sky at different latitudes and scales.

