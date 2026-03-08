Exposition Chypre à travers les pièces Espace Central Limoges
Exposition Chypre à travers les pièces Espace Central Limoges mercredi 1 avril 2026.
Exposition Chypre à travers les pièces
Espace Central 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-01
À l’occasion de la présidence chypriote du Conseil de l’Union Européenne, la BFM propose de découvrir l’île méditerranéenne dans une exposition singulière, autour des pièces.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Espace Central 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Chypre à travers les pièces
L’événement Exposition Chypre à travers les pièces Limoges a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Limoges Métropole