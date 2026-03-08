Exposition Chypre à travers les pièces Espace Central Limoges

Exposition Chypre à travers les pièces

Espace Central 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-01

À l’occasion de la présidence chypriote du Conseil de l’Union Européenne, la BFM propose de découvrir l’île méditerranéenne dans une exposition singulière, autour des pièces.

Espace Central 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

