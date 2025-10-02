Exposition « ciel cellophane » de Paul Pouvreau Tours

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-10-02

fin : 2026-01-04

Dans le cadre du festival AR(t]CHIPEL porté par la Région Centre-Val de Loire et le Centre Pompidou, l’artiste Paul Pouvreau investit les galeries transparentes du CCC OD.

Son travail, qui détourne les codes visuels de nos environnements sociaux et économiques, oscille entre réel et fiction pour inventer de nouveaux imaginaires.

L’exposition réunit trois ensembles photographiques

– les permanentes (2023), huit bouquets de fleurs composés de sacs plastiques colorés collectés dans des commerces de proximité

– Mascarades (2015–2021), huit portraits de masques composites créés à partir de publicités de mode et de cosmétiques

– Cosmogonie Végétale (2025), une frise florale mêlant éléments naturels et petites effigies modelées dans du papier.

Commissariat Anne-Laure Chamboissier

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

As part of the AR(t]CHIPEL festival organized by the Centre-Val de Loire Region and the Centre Pompidou, artist Paul Pouvreau takes over the transparent galleries of the CCC OD.

German :

Im Rahmen des Festivals AR(t]CHIPEL, das von der Region Centre-Val de Loire und dem Centre Pompidou getragen wird, bespielt der Künstler Paul Pouvreau die transparenten Galerien des CCC OD.

Italiano :

Nell’ambito del festival AR(t]CHIPEL, sostenuto dalla Regione Centre-Val de Loire e dal Centre Pompidou, l’artista Paul Pouvreau occupa le gallerie trasparenti del CCC OD.

Espanol :

En el marco del festival AR(t]CHIPEL, apoyado por la Región Centro-Val de Loira y el Centro Pompidou, el artista Paul Pouvreau ocupa las galerías transparentes del CCC OD.

