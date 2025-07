Exposition Ciel et Océan Place Bellevue Biarritz

Exposition Ciel et Océan Place Bellevue Biarritz mardi 29 juillet 2025.

Exposition Ciel et Océan

Place Bellevue Le Bellevue Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-07-29

Franck Cazenave revient au Bellevue en solo avec Ciel Océan, deux ans après le succès de J’ai pour moi les vents les astres et la mer.

Sur près de 500 m², l’exposition dévoile plus de 30 œuvres récentes et inédites, nées d’une nouvelle approche picturale initiée en 2023. Entre ciel et mer, ces peintures interrogent notre lien au vivant et à nous-mêmes, dans une mise en scène à la fois sobre et sensible.

L’exposition, gratuite, s’accompagne de performances et de rencontres, invitant à une expérience immersive et renouvelée.

Poussé par un sentiment océanique intime, l’artiste biarrot explore l’océan comme miroir intérieur, mêlant lumière, reflets et rythmes naturels dans une quête poétique et éthique.

Ciel Océan propose un parcours méditatif, où l’art devient un miroir du monde vivant. .

Place Bellevue Le Bellevue Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Exposition Ciel et Océan

German : Exposition Ciel et Océan

Italiano :

Espanol : Exposition Ciel et Océan

L’événement Exposition Ciel et Océan Biarritz a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Biarritz