Exposition « Ciels d’encre » : plongez-vous dans les savoirs sur le ciel à l’époque moderne ! Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris

Exposition « Ciels d’encre » : plongez-vous dans les savoirs sur le ciel à l’époque moderne ! Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris samedi 20 septembre 2025.

À partir du 20 septembre, retrouvez dans le hall de la bibliothèque notre nouvelle exposition, qui vous invite à un voyage astronomique dédié aux savoirs sur le ciel à l’époque moderne (XVe-XVIIIe siècles).

Dans le cadre de son année thématique consacrée à l’Espace, la bibliothèque présente une exposition qui met en valeur la grande richesse d’une collection astronomique réunie sous l’Ancien régime et complétée après la Révolution.

Quatre axes thématiques sont consacrés aux textes théoriques, aux observations, aux échanges avec d’autres savoirs tels que l’astrologie et la philosophie, et enfin à la place de cette science dans la société. Ils donnent à voir à la fois les bouleversements que connaît l’astronomie et l’avènement du livre imprimé, support de sa diffusion.

Le parcours d’exposition, réunissant imprimés, archives et manuscrits ainsi que plusieurs dispositifs de médiation originaux, permettra aux visiteurs de découvrir une histoire du livre d’astronomie vue depuis l’abbaye Sainte-Geneviève, sa bibliothèque, et son observatoire.

Entrée gratuite sur réservation aux horaires de la bibliothèque Sainte-Geneviève.

Retrouvez dans le hall de la bibliothèque Sainte-Geneviève cette nouvelle exposition, qui vous invite à un voyage astronomique dédié aux savoirs sur le ciel à l’époque moderne (XVe-XVIIIe siècles).

Du samedi 20 septembre 2025 au mardi 16 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h30 à 21h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T13:30:00+02:00

fin : 2025-12-16T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-09-20T10:30:00+02:00_2025-09-20T21:00:00+02:00;2025-09-22T10:30:00+02:00_2025-09-22T21:00:00+02:00;2025-09-23T10:30:00+02:00_2025-09-23T21:00:00+02:00;2025-09-24T10:30:00+02:00_2025-09-24T21:00:00+02:00;2025-09-25T10:30:00+02:00_2025-09-25T21:00:00+02:00;2025-09-26T10:30:00+02:00_2025-09-26T21:00:00+02:00;2025-09-27T10:30:00+02:00_2025-09-27T21:00:00+02:00;2025-09-29T10:30:00+02:00_2025-09-29T21:00:00+02:00;2025-09-30T10:30:00+02:00_2025-09-30T21:00:00+02:00;2025-10-01T10:30:00+02:00_2025-10-01T21:00:00+02:00;2025-10-02T10:30:00+02:00_2025-10-02T21:00:00+02:00;2025-10-03T10:30:00+02:00_2025-10-03T21:00:00+02:00;2025-10-04T10:30:00+02:00_2025-10-04T21:00:00+02:00;2025-10-06T10:30:00+02:00_2025-10-06T21:00:00+02:00;2025-10-07T10:30:00+02:00_2025-10-07T21:00:00+02:00;2025-10-08T10:30:00+02:00_2025-10-08T21:00:00+02:00;2025-10-09T10:30:00+02:00_2025-10-09T21:00:00+02:00;2025-10-10T10:30:00+02:00_2025-10-10T21:00:00+02:00;2025-10-11T10:30:00+02:00_2025-10-11T21:00:00+02:00;2025-10-13T10:30:00+02:00_2025-10-13T21:00:00+02:00;2025-10-14T10:30:00+02:00_2025-10-14T21:00:00+02:00;2025-10-15T10:30:00+02:00_2025-10-15T21:00:00+02:00;2025-10-16T10:30:00+02:00_2025-10-16T21:00:00+02:00;2025-10-17T10:30:00+02:00_2025-10-17T21:00:00+02:00;2025-10-18T10:30:00+02:00_2025-10-18T21:00:00+02:00;2025-10-20T10:30:00+02:00_2025-10-20T21:00:00+02:00;2025-10-21T10:30:00+02:00_2025-10-21T21:00:00+02:00;2025-10-22T10:30:00+02:00_2025-10-22T21:00:00+02:00;2025-10-23T10:30:00+02:00_2025-10-23T21:00:00+02:00;2025-10-24T10:30:00+02:00_2025-10-24T21:00:00+02:00;2025-10-25T10:30:00+02:00_2025-10-25T21:00:00+02:00;2025-10-27T10:30:00+02:00_2025-10-27T21:00:00+02:00;2025-10-28T10:30:00+02:00_2025-10-28T21:00:00+02:00;2025-10-29T10:30:00+02:00_2025-10-29T21:00:00+02:00;2025-10-30T10:30:00+02:00_2025-10-30T21:00:00+02:00;2025-10-31T10:30:00+02:00_2025-10-31T21:00:00+02:00;2025-11-01T10:30:00+02:00_2025-11-01T21:00:00+02:00;2025-11-03T10:30:00+02:00_2025-11-03T21:00:00+02:00;2025-11-04T10:30:00+02:00_2025-11-04T21:00:00+02:00;2025-11-05T10:30:00+02:00_2025-11-05T21:00:00+02:00;2025-11-06T10:30:00+02:00_2025-11-06T21:00:00+02:00;2025-11-07T10:30:00+02:00_2025-11-07T21:00:00+02:00;2025-11-08T10:30:00+02:00_2025-11-08T21:00:00+02:00;2025-11-10T10:30:00+02:00_2025-11-10T21:00:00+02:00;2025-11-11T10:30:00+02:00_2025-11-11T21:00:00+02:00;2025-11-12T10:30:00+02:00_2025-11-12T21:00:00+02:00;2025-11-13T10:30:00+02:00_2025-11-13T21:00:00+02:00;2025-11-14T10:30:00+02:00_2025-11-14T21:00:00+02:00;2025-11-15T10:30:00+02:00_2025-11-15T21:00:00+02:00;2025-11-17T10:30:00+02:00_2025-11-17T21:00:00+02:00;2025-11-18T10:30:00+02:00_2025-11-18T21:00:00+02:00;2025-11-19T10:30:00+02:00_2025-11-19T21:00:00+02:00;2025-11-20T10:30:00+02:00_2025-11-20T21:00:00+02:00;2025-11-21T10:30:00+02:00_2025-11-21T21:00:00+02:00;2025-11-22T10:30:00+02:00_2025-11-22T21:00:00+02:00;2025-11-24T10:30:00+02:00_2025-11-24T21:00:00+02:00;2025-11-25T10:30:00+02:00_2025-11-25T21:00:00+02:00;2025-11-26T10:30:00+02:00_2025-11-26T21:00:00+02:00;2025-11-27T10:30:00+02:00_2025-11-27T21:00:00+02:00;2025-11-28T10:30:00+02:00_2025-11-28T21:00:00+02:00;2025-11-29T10:30:00+02:00_2025-11-29T21:00:00+02:00;2025-12-01T10:30:00+02:00_2025-12-01T21:00:00+02:00;2025-12-02T10:30:00+02:00_2025-12-02T21:00:00+02:00;2025-12-03T10:30:00+02:00_2025-12-03T21:00:00+02:00;2025-12-04T10:30:00+02:00_2025-12-04T21:00:00+02:00;2025-12-05T10:30:00+02:00_2025-12-05T21:00:00+02:00;2025-12-06T10:30:00+02:00_2025-12-06T21:00:00+02:00;2025-12-08T10:30:00+02:00_2025-12-08T21:00:00+02:00;2025-12-09T10:30:00+02:00_2025-12-09T21:00:00+02:00;2025-12-10T10:30:00+02:00_2025-12-10T21:00:00+02:00;2025-12-11T10:30:00+02:00_2025-12-11T21:00:00+02:00;2025-12-12T10:30:00+02:00_2025-12-12T21:00:00+02:00;2025-12-13T10:30:00+02:00_2025-12-13T21:00:00+02:00;2025-12-15T10:30:00+02:00_2025-12-15T21:00:00+02:00;2025-12-16T10:30:00+02:00_2025-12-16T21:00:00+02:00

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10, place du Panthéon 75005 Paris

https://bit.ly/ExpoEspace2025 +33144419797 bsgmail@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve/ https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve/