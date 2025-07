Exposition Cigéo Dessus/Dessous Route Départementale 960 Bure

Exposition Cigéo Dessus/Dessous Route Départementale 960 Bure lundi 7 juillet 2025.

Exposition Cigéo Dessus/Dessous

Route Départementale 960 Espace technologique Bure Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2025-07-07 14:30:00

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-07-07 2025-08-30

Cette exposition vous invite à plonger dans la maquette du projet Cigéo.

Intitulée Dessus/Dessous , elle présente le parcours d’un colis de déchets radioactifs, de sa production à sa mise en stockage. Elle permet de comprendre l’ensemble des facettes du projet en présentant, de façon immersive, le fonctionnement de l’installation future, des bâtiments de surface (le dessus), aux alvéoles de stockage souterraines (le dessous).

Entrée libre.

Visite guidée à 14h30 et 16h15.Tout public

0 .

Route Départementale 960 Espace technologique Bure 55290 Meuse Grand Est +33 3 29 75 53 73 visite.55.52@andra.fr

English :

This exhibition invites you to immerse yourself in the model of the Cigéo project.

Entitled « Dessus/Dessous », it shows the journey of a radioactive waste package, from production to disposal. It provides an immersive insight into all facets of the project, showing how the future facility will operate, from surface buildings (the top) to underground storage cells (the bottom).

Free admission.

Guided tours at 2:30pm and 4:15pm.

German :

Diese Ausstellung lädt Sie dazu ein, in das Modell des Cigéo-Projekts einzutauchen.

Unter dem Titel « Dessus/Dessous » zeigt sie den Weg eines Pakets mit radioaktiven Abfällen von der Produktion bis zur Einlagerung. Es zeigt die Funktionsweise der zukünftigen Anlage, von den oberirdischen Gebäuden (oben) bis zu den unterirdischen Lagerzellen (unten), und ermöglicht so, alle Facetten des Projekts zu verstehen.

Der Eintritt ist frei.

Führungen um 14.30 Uhr und 16.15 Uhr.

Italiano :

Questa mostra invita a immergersi nel modello del progetto Cigéo.

Intitolata « Sopra e sotto », mostra il viaggio di un pacchetto di rifiuti radioattivi, dalla produzione allo smaltimento. La mostra offre una visione immersiva di tutti gli aspetti del progetto, mostrando come funzionerà il futuro impianto, dagli edifici di superficie (in alto) alle celle di stoccaggio sotterranee (in basso).

Ingresso libero.

Visite guidate alle 14.30 e alle 16.15.

Espanol :

Esta exposición le invita a sumergirse en la maqueta del proyecto Cigéo.

Titulada « Arriba y abajo », muestra el recorrido de un paquete de residuos radiactivos, desde su producción hasta su eliminación. Ofrece una visión inmersiva de todas las facetas del proyecto, mostrando cómo funcionará la futura instalación, desde los edificios de superficie (arriba) hasta las celdas de almacenamiento subterráneo (abajo).

Entrada gratuita.

Visitas guiadas a las 14.30 y 16.15 horas.

