Exposition / Ciné-concert : « Monstres Intérieurs : les expressions artistiques de la santé mentale »
Conçu comme un lieu de médiation et de dialogue autour de la santé mentale, ce projet pluridisciplinaire s’articule autour de plusieurs temps forts :
Du 25 au 29 mars 2026 au Centre Mazet (Paris 6e) — GRATUIT
- Une exposition multi-médium : Croisant peinture, sculpture, photographie et textile, l’exposition réunit de jeunes créateurs qui explorent et s’approprient les notions de trouble et de vulnérabilité. La thématique y est envisagée à travers les prismes du fantastique et de l’expressionnisme, nos fameux monstres intérieurs.
- Vernissage ouvert au public le mercredi 25 mars à 19h
Mardi 31 mars 2026 au Cinéma Le Grand Action (Paris 5e)
- Un ciné-concert à 20h : La projection du chef-d’œuvre Nosferatu de F.W. Murnau (1922) sera sublimée par une création musicale originale jouée en direct et en improvisation par un groupe invité.
- Une conférence à 19h précédera la séance : Animée par Joy Seror, docteure en psychanalyse et en études cinématographiques, l’échange croisera plusieurs regards (histoire de l’art, recherche, création) pour décrypter les thématiques soulevées par le film.
Billetterie
- Grand public – Disponible sur place et sur le site du Grand Action : https://www.legrandaction.com/films/nosferatu-le-vampire/
- Étudiants de PSL – À partir de 4,50€ : disponible sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/clamor-cine-societe/evenements/billeterie-grand-action
Porté par six étudiantes du Master de Management Culturel de l’Université Paris Dauphine – PSL, « Monstres Intérieurs » est une invitation à regarder nos vulnérabilités autrement, en utilisant l’art comme vecteur de compréhension et d’échange. Ce projet a également pour ambition de célébrer la jeune création contemporaine.
Expo & ciné-concert sur l’art et la santé mentale.
Le mardi 31 mars 2026
de 19h00 à 22h00
Du mercredi 25 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 18h00
gratuit
Exposition gratuite pour tous.
Ciné-concert payant, à partir de 4,50 euros.
Public jeunes et adultes.
Cinéma Grand Action 5, rue des écoles 75005 Paris
clamor.cinesocietie@gmail.com
