Exposition / Ciné-concert : « Monstres Intérieurs : les expressions artistiques de la santé mentale »

Conçu comme un lieu de médiation et de dialogue autour de la santé mentale, ce projet pluridisciplinaire s’articule autour de plusieurs temps forts :

Du 25 au 29 mars 2026 au Centre Mazet (Paris 6e) — GRATUIT

Une exposition multi-médium : Croisant peinture, sculpture, photographie et textile, l’exposition réunit de jeunes créateurs qui explorent et s’approprient les notions de trouble et de vulnérabilité. La thématique y est envisagée à travers les prismes du fantastique et de l’expressionnisme, nos fameux monstres intérieurs.

Mardi 31 mars 2026 au Cinéma Le Grand Action (Paris 5e)

Un ciné-concert à 20h : La projection du chef-d’œuvre Nosferatu de F.W. Murnau (1922) sera sublimée par une création musicale originale jouée en direct et en improvisation par un groupe invité.

Une conférence à 19h précédera la séance : Animée par Joy Seror, docteure en psychanalyse et en études cinématographiques, l’échange croisera plusieurs regards (histoire de l’art, recherche, création) pour décrypter les thématiques soulevées par le film.

Billetterie

Grand public – Disponible sur place et sur le site du Grand Action : https://www.legrandaction.com/films/nosferatu-le-vampire/

Étudiants de PSL – À partir de 4,50€ : disponible sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/clamor-cine-societe/evenements/billeterie-grand-action

Porté par six étudiantes du Master de Management Culturel de l’Université Paris Dauphine – PSL, « Monstres Intérieurs » est une invitation à regarder nos vulnérabilités autrement, en utilisant l’art comme vecteur de compréhension et d’échange. Ce projet a également pour ambition de célébrer la jeune création contemporaine.

Le mardi 31 mars 2026

de 19h00 à 22h00

Du mercredi 25 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit

Exposition gratuite pour tous.

Ciné-concert payant, à partir de 4,50 euros.

Public jeunes et adultes.

Cinéma Grand Action 5, rue des écoles 75005 Paris

clamor.cinesocietie@gmail.com



