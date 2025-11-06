exposition cinéma et religion Espace Ledeur Besançon
exposition cinéma et religion
Espace Ledeur 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
EXPOSITION CINÉMA & RELIGIONS
Centre de Ressources Iconographiques pour le Cinéma & l’Association Les Amis du Musée de Pontarlier En partenariat avec la radio RCF En lien avec le Radio Don RCF
Venez découvrir, ou redécouvrir, de très belles affiches de films anciens portant sur la religion.
Quand le cinéma dialogue avec le sacré
Depuis ses origines, le cinéma dialogue avec le sacré. Art de la lumière et de l’émotion, il explore les zones de rencontre entre croyance et humanité, entre la foi et le doute. Cinq films emblématiques illustrent cette tension féconde entre le spirituel et le réel. .
Espace Ledeur 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
