Exposition, cinéma & nouvelles technologies à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Exposition, cinéma & nouvelles technologies à l’Escalier
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Début : 2026-01-10 13:30:00
fin : 2026-01-27 17:00:00
2026-01-10
Le projet Le Rex s’affiche débarque très bientôt ! C’est une immersion totale dans l’univers du 7ème art à travers trois lieux emblématiques de Saint-Léonard-de-Noblat.
Une expo, trois ambiances
– À l’Espace du Grand Saint-Léonard Pour revivre les grands succès français et internationaux. Du lundi au dimanche de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
– À la Bibliothèque Municipale Pour explorer le lien passionnant entre Cinéma & Littérature (aux horaires d’ouverture).
– Chez nous, à L’Escalier On vous accueille pour découvrir le volet Cinéma & Nouvelles Technologies (aux horaires d’ouverture).
LE VERNISSAGE On se retrouve tous le vendredi 9 janvier à 17h30 à l’Espace du Grand Saint-Léonard pour lancer les festivités ! .
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 animation@lescalier87.org
