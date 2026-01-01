Exposition, cinéma & nouvelles technologies à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Exposition, cinéma & nouvelles technologies à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 13:30:00

fin : 2026-01-27 17:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Le projet Le Rex s’affiche débarque très bientôt ! C’est une immersion totale dans l’univers du 7ème art à travers trois lieux emblématiques de Saint-Léonard-de-Noblat.

Une expo, trois ambiances

– À l’Espace du Grand Saint-Léonard Pour revivre les grands succès français et internationaux. Du lundi au dimanche de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h.

– À la Bibliothèque Municipale Pour explorer le lien passionnant entre Cinéma & Littérature (aux horaires d’ouverture).

– Chez nous, à L’Escalier On vous accueille pour découvrir le volet Cinéma & Nouvelles Technologies (aux horaires d’ouverture).

LE VERNISSAGE On se retrouve tous le vendredi 9 janvier à 17h30 à l’Espace du Grand Saint-Léonard pour lancer les festivités ! .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 animation@lescalier87.org

