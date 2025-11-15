Exposition Cité laïque Fabrique à paroles Paimpol

Exposition Cité laïque

Fabrique à paroles 2 Rue de Run Baelan Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 17:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Cette année, la laïcité fête ses 120 ans. A cette occasion, la Ligue des droits de l’Homme vous invite à l’exposition interactive et ludique Cité Laïque . D’un abord simple et concret, elle permet de (re)découvrir cette loi du vivre-ensemble, trop mal connue et souvent dénaturée. Venez en groupe et si possible avec un smartphone, ce sera plus amusant ! .

