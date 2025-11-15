Exposition Cité laïque Fabrique à paroles Paimpol
Exposition Cité laïque Fabrique à paroles Paimpol samedi 15 novembre 2025.
Exposition Cité laïque
Fabrique à paroles 2 Rue de Run Baelan Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 17:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Cette année, la laïcité fête ses 120 ans. A cette occasion, la Ligue des droits de l’Homme vous invite à l’exposition interactive et ludique Cité Laïque . D’un abord simple et concret, elle permet de (re)découvrir cette loi du vivre-ensemble, trop mal connue et souvent dénaturée. Venez en groupe et si possible avec un smartphone, ce sera plus amusant ! .
Fabrique à paroles 2 Rue de Run Baelan Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 44 98 12 71
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Cité laïque Paimpol a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol