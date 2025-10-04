EXPOSITION « Cités idéales ? Ecrire, dessiner et habiter l’Utopie du 19e au 21e siècle » Centre Charles Péguy Orléans

EXPOSITION « Cités idéales ? Ecrire, dessiner et habiter l’Utopie du 19e au 21e siècle » Centre Charles Péguy Orléans samedi 4 octobre 2025.

EXPOSITION « Cités idéales ? Ecrire, dessiner et habiter l’Utopie du 19e au 21e siècle » Samedi 4 octobre, 14h00 Centre Charles Péguy Loiret

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

EXPOSITION « Cités idéales ? Écrire, dessiner et habiter l’Utopie du 19e au 21e siècle »

JUSQU’AU SAMEDI 8 NOVEMBRE

Le Centre Charles-Péguy et le Frac Centre-Val de Loire, croisent leurs collections pour explorer les notions d’habitat social et d’utopie architecturale.

Ecrivains, philosophes, grands industriels ou ouvriers, architectes ou philanthropes, nombreux sont ces hommes qui au XIXe siècle tentent de penser, dessiner, construire et habiter une « cité idéale ». Des habitats collectifs co-construits avec leurs résidents se poursuivront au XXe siècle avec des exemples en France comme à l’étranger.

L’exposition présentera un ensemble d’archives, ouvrages, plans et dessins, issus des collections patrimoniales de la Médiathèque d’Orléans, du Centre Charles- Péguy, du Frac Centre-Val de Loire et d’autres institutions partenaires.

Entrée libre, du mardi au samedi, de 14h à 18h

Centre Charles Péguy 11 rue du Tabour, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 53 20 23 https://mediatheques.orleans.fr/cms/articleview/id/5114 [{« type »: « phone », « value »: « 0238684545 »}] L’Hôtel Euverte Hatte, demeure Renaissance classée monument historique, abrite le Centre Charles Péguy, depuis 1964. A la fois musée, centre de documentation et lieux de conservation des archives de l’écrivain Charles Péguy, le Centre propose un Musée dédié à l’écrivain, Musée Péguy, des expositions temporaires, la consultation de fonds patrimoniaux : fonds Charles Péguy, fonds Belle Epoque et Première guerre mondiale, fonds Presse ancienne et des ouvrages empruntables sur les thématiques de la Belle Epoque, la Première guerre mondiale et Charles Péguy. L’accès au Centre Charles Péguy est gratuit.

Biblis en folie 2025

Médiathèque d’Orléans