Exposition : Citoyen.ne.s nous avons le Pouvoir d’Agir ! La Maison Pour Tous La Chapelle-sur-Erdre vendredi 7 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Tout public

Prêtée par l’association Tissé Métisse, la Maison Pour Tous exposera pendant tout le mois de novembre l’exposition réalisée par OXFAM France « Ces femmes qui font bouger les lignes », mettant à l’honneur des femmes militantes et engagées.Cette exposition présente une série de portraits de femmes venues de divers horizons, aux parcours uniques, mais animées par une même volonté : faire bouger les lignes et lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes.À travers leur engagement personnel, professionnel ou militant, ces femmes incarnent un combat pour plus de justice sociale et d’égalité.Une exposition inspirante qui invite à la réflexion et à l’action, en mettant en lumière leurs parcours remarquables et leur aspiration à un monde plus juste.

La Maison Pour Tous La Chapelle-sur-Erdre 44240

0240936819