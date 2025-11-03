Exposition : Citoyen.ne.s nous avons le Pouvoir d’Agir ! La Maison Pour Tous La Chapelle-sur-Erdre

Exposition : Citoyen.ne.s nous avons le Pouvoir d’Agir ! La Maison Pour Tous La Chapelle-sur-Erdre lundi 3 novembre 2025.

Exposition : Citoyen.ne.s nous avons le Pouvoir d’Agir ! 3 – 27 novembre La Maison Pour Tous Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T14:00:00 – 2025-11-03T17:00:00

Fin : 2025-11-27T10:00:00 – 2025-11-27T12:30:00

Prêtée par l’association Tissé Métisse, la Maison Pour Tous exposera pendant tout le mois de novembre l’exposition réalisée par OXFAM France « Ces femmes qui font bouger les lignes », mettant à l’honneur des femmes militantes et engagées.

Cette exposition présente une série de portraits de femmes venues de divers horizons, aux parcours uniques, mais animées par une même volonté : faire bouger les lignes et lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes.

À travers leur engagement personnel, professionnel ou militant, ces femmes incarnent un combat pour plus de justice sociale et d’égalité.

Une exposition inspirante qui invite à la réflexion et à l’action, en mettant en lumière leurs parcours remarquables et leur aspiration à un monde plus juste.

La Maison Pour Tous 3 bis rue François Clouet, la Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240936819 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mptlachapelle.com »}]

Exposition : Citoyen.ne.s nous avons le Pouvoir d’Agir ! 25nov