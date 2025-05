Exposition Citroën Sport, 60 ans de passion et de victoires – Hélice Galerie Flin, 2 juin 2025 09:00, Flin.

Meurthe-et-Moselle

Exposition Citroën Sport, 60 ans de passion et de victoires Hélice Galerie 3 rue des Vosges Flin Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-02 09:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

2025-06-02

À l’occasion de son 60ème anniversaire, venez découvrir l’épopée de Citroën Sport à travers les différents véhicules mythiques de la marque !

Sur réservation uniquement au 03 72 96 10 60Tout public

Hélice Galerie 3 rue des Vosges

Flin 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 72 96 10 60 contact@helice-galerie.fr

English :

To celebrate its 60th anniversary, come and discover the history of Citroën Sport through the brand?s legendary vehicles!

By reservation only: 03 72 96 10 60

German :

Anlässlich des 60. Geburtstags von Citroën Sport können Sie die Geschichte der Marke anhand der verschiedenen legendären Fahrzeuge entdecken!

Nur mit Reservierung unter 03 72 96 10 60

Italiano :

Per celebrare il suo 60° anniversario, venite a scoprire la storia di Citroën Sport attraverso i leggendari veicoli del marchio!

Prenotazioni solo al numero 03 72 96 10 60

Espanol :

Para celebrar su 60º aniversario, venga a descubrir la historia de Citroën Sport a través de los vehículos legendarios de la marca

Reservas únicamente en el 03 72 96 10 60

