Exposition « Clairac et les Clairacais en 1900 » Restaurant de la plage Clairac vendredi 19 septembre 2025.

Gratuit.

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Clairac a la chance de posséder de nombreux témoignages de son passé. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, la photographie témoigne de son histoire, de l’animation de ses rues, ou encore de son patrimoine, qui a parfois bien changé…

Grâce à la vigilance de collectionneurs, des images ont été protégées que les Amis de Clairac sont heureux de dévoiler désormais au regard de tous !

Restaurant de la plage Route de la plage, 47320 Clairac Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine https://amisdeclairac.com/index.php?main_page=clairac_1900 Sur les bords du Lot, un restaurant en terrasse. Parking

© Société des amis de Clairac